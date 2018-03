Inde : sa femme ne lui donne que des filles, il lui jette de l’acide

En Inde, à Moradabad, près de New Delhi, un homme a versé de l’acide sur sa femme pendant qu’elle dormait. Son tort ? Avoir donné naissance à une autre fille, alors qu’il voulait un garçon.

Des blessures graves

Alors que les femmes sur le reste de la planète demandaient plus de droit à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, Farah, 25 ans a été gravement brûlée après que son époux l’ait agressée avec de l’acide. La femme venait de donner naissance au second enfant du couple. L’homme aurait été mécontent puisqu’il s’agissait de la seconde petite fille et il veut à tout prix un garçon. Par ailleurs, l’homme réclame aussi le versement d’une dot.

“Après la naissance de ma première fille, ma belle-famille a commencé à m’attaquer et à me frapper comme si j’avais fait exprès d’avoir une fille. Cela s’est intensifié avec le temps mais c’est devenu pire depuis un an. Mais, je ne pensais pas que cela irait aussi loin que de me verser de l’acide. Je ne pourrais jamais lui pardonner ça” explique Farah à nos confrères du Daily Mail.

L’homme âgé de 32 ans est désormais recherché pour avoir causé volontairement des blessures graves. Une chasse à l’homme a été lancée par la police locale. Farah souffre de brûlures graves au visage, aux mains et à l’abdomen.