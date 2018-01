Incroyable talent : un ancien candidat accusé d’avoir violé 5 enfants

5 victimes identifiés

Un ancien candidat de l’émission La France a un incroyable talent a été interpellé et mis en examen, mardi 9 janvier 2018, pour agressions sexuelles et viols sur mineurs. Les faits se sont déroulés dans le secteur de Bollène et dans le sud de la Drôme.

Âgé de 50 ans, il aurait profité de sa notoriété et de son passage à la télévision pour attirer des enfants lors de ses spectacles. Son nom n’a pas été pour l’instant dévoilé en raison de la présomption d’innocence. Cinq victimes présumées auraient déjà été identifiées par les gendarmes de la brigade des recherches de la compagnie d’Orange.

Déjà placé sous contrôle judiciaire

Selon Le Dauphiné Libéré, les gendarmes tentent désormais de savoir si le pédophile n’a pas commis d’autres agressions sexuelles. Il était dernièrement en tournée dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Le quinquagénaire était déjà sous le coup d’un contrôle judiciaire, instruit au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, dans le cadre d’un autre dossier de mœurs. Il a été placé en détention provisoire “pour une série de viols et d’agressions sexuelles sur des enfants”.

Après l’affaire Gilbert Rozon, La France a un incroyable talent se retrouve bien malgré elle au centre d’un nouveau scandale.