Île-de-France : Un homme retrouvé mort, le visage dévoré par son chien

Ce week-end de fin janvier, les pompiers sont intervenus à Morangis, dans l’Essonne, au domicile d’un sexagénaire dont les proches n’avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Mais sur place, les secouristes ont fait face à une scène particulièrement insoutenable. Le corps sans vie de l’homme gisait au sol, le visage en partie mangé par son chien, rapporte Le Parisien.

Le visage mangé par son chien après sa mort

Selon les premières constatations, la victime était morte depuis une semaine au moment de la découverte de son corps. Une autopsie a eu lieu ce mardi 30 janvier pour déterminer la date et les causes exactes du décès. En effet, selon une source proche du dossier, le chien, affamé, a mangé le visage de son maître après sa mort et n’est donc en rien responsable de celle-ci.

Le commissariat de Savigny-sur-Orge a été chargé de l’enquête.