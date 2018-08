Gironde : Pierre Cherruau, écrivain et journaliste, est mort noyé en tentant de sauver son fils

L’écrivain et journaliste Pierre Cherruau est mort noyé alors qu’il s’était élancé pour sauve son fils de 10 ans, alors en difficulté dans l’eau. Il a été pris par le courant d’une baïne.

Sur une information de Sud-Ouest, Pierre Cherruau, écrivain et journaliste est décédé samedi 18 août, sur une plage de Soulac-sur-Mer, en Gironde.

Océan déchaîné

Ce jour là, le drapeau rouge était dressé sur la plage car l’océan était démonté. Toutefois, le fils de Pierre Cherruau s’est lancé dans l’eau. Et rapidement, il n’a plus réussi à contrôler la situation. Son père et son oncle, âgé de 58 ans se sont alors précipités pour le sauver.

Les deux hommes se sont alors retrouvés pris dans un courant de baïne. L’oncle et le petit garçon de 10 ans sont parvenus à sortir. Néanmoins, en stade 3 de la noyade, l’oncle a été transporté dans un état jugé grave à la clinique de Lesparre-Médoc. De son côté, Pierre Cherruau est lui aussi parvenu à rejoindre le rivage. Or, en stade 4 de la noyade, il a très vite perdu connaissance. À l’arrivée des secours, il était en arrêt cardio-respiratoire. L’équipe du Samu dépêchée sur les lieux a réussi à relancer son cœur. Il a ensuite été transporté par hélicoptère au CHU de Pellegrin, à Bordeaux. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, durant la nuit de samedi à dimanche.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Spécialiste de l’Afrique

Pierre Cherruau avait débuté sa carrière au bimensuel L’Autre Afrique. Il était ensuite devenu chef du service Afrique de l’hebdomadaire Courrier international. Il avait pris part au lancement de la version Afrique de Slate, avec Jean-Marie Colombani. Lui-même était grand connaisseur du continent. Durant une vingtaine d’années, il a effectué plusieurs séries de reportages sur l’Afrique. Il a animé un blog, DakarParis, sur le site du Monde. En outre, il fut attaché régional pour l’audiovisuel à l’Ambassade de France au Nigeria. Il a vécu plusieurs années entre ce pays et le Bénin.

Pierre Cherruau a ainsi parcouru une quarantaine de pays africains tout en continuant d’écrire des romans dont la trame se déroule souvent sur le continent africain. En effet, auteur de romans noirs et policiers, Pierre Cherruau s’est appuyé sur ses connaissances approfondies sur l’Afrique dans plusieurs de ses ouvrages. Son dernier ouvrage, De Dakar à Paris. Un voyage à petites foulées fut publié par Calmann-Lévy en 2013.

De nombreux hommages notamment de ses collègues journalistes ont afflué sur les réseaux sociaux en fin de matinée, pour saluer sa mémoire :

Grande tristesse d'apprendre le décès par noyade du journaliste Pierre Cherruau (ex-@SlateAfrique ) en sauvant son fils de 10 ans. Pour ceux qui connaissent le sud-ouest: une baïne, une fois encore… pic.twitter.com/7ncRm3j5SW — Ariane Bonzon (@ArianeBonzon) August 20, 2018