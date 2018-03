Ce garçon de 12 ans n’a pas de doigts à cause d’une anomalie génétique

Mannu Kamar est traité comme un paria. Comme quelqu’un dont il ne faut pas s’approcher. Pourtant, ce garçon de 12 ans est simplement la victime d’une malformation. Ses doigts des mains et pieds sont fusionnés.

Les yeux sortis des orbites

C’est un cas extrême d’une maladie extrême. Mannu Kamar, souffre de syndactilie. Une malformation génétique qui cause la fusion de deux ou plusieurs doigts et orteils entre eux. Dans son cas, ce sont tous les doigts et tous les orteils qui ont fusionné. Ses yeux peuvent aussi sortir de leurs orbites au moindre choc et c’est lui qui doit alors les remettre expliquent nos confrères du Daily Mail.

Bien sûr, faute de pouvoir utiliser ses mains, le jeune garçon de 12 ans est totalement dépendant.C’est sa mère qui doit le nourrir et tout faire pour lui au quotidien. Sa situation est désormais à un stade si avancé, qu’il faudrait plus de 11.000 livres pour pouvoir le soigner. Une fortune pour cette famille qui a déjà du payer la moitié pour commencer le traitement.

Mais, il s’agit presque d’une obligation. Mannu Kammar est en effet victime de harcèlement de la part des voisins ou encore à l’école. “C’est la malédiction de Dieu que mon fils soit né ainsi et j’ai peur pour son futur. Que va-t-il lui arriver quand nous ne serons plus là ” interroge Rani Devi sa mère.