Floride : Fauchée par un train à l’âge de 11 ans car elle regardait son téléphone portable

Alors qu’elle écoutait de la musique et regardait son téléphone, Yazmin White, 11 ans a été fauchée par un train.

C’est vendredi dernier, dans l’après-midi, que le drame s’est produit à Haines, en Floride. Toute la commune est encore sous le choc. Il faut dire que l’incident est abominable et laisse une famille dans le deuil. Une petite fille âgée de seulement 11 ans et prénommée Yazmin White a été fauchée par un train. La fillette avait des écouteurs sur les oreilles et regardait son téléphone portable…

Un drame terrible

La petite fille n’a pas entendu ni vu le train arriver. Les secours sont arrivés très rapidement mais malheureusement, l’enfant était décédée. Le conducteur du train a été entendu par les autorités. Il aurait à plusieurs reprises tenté d’alerter la victime, en sonnant. Il aurait klaxonné pendant au moins trente secondes, mais impossible de l’alerter. En effet, comme elle avait ses écouteurs, elle n’a rien entendu.

Yazmin White n’avait que 11 ans et venait tout juste de changer d’école pour étudier le piano. Un véritable drame qui rappelle à quel point il faut être attentif lorsqu’on est en ville…