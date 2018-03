Fâché de ne pas avoir été payé, il mange le pénis de son patron

Terusman, un jardinier indonésien et son fils de 16 ans sont accusés d’avoir tué leur employeur puis mangé son pénis. Le tout pour une dispute concernant un salaire.

Il retenait leur salaire depuis 3 ans

C’est une affaire qui fait du bruit en Indonésie et plus particulièrement sur l’île de Sumatra. La victime était en effet le propriétaire d’une grande plantation d’huile de palme. Les meurtriers, un père et son fils travaillent pour lui mais n’avaient pas été payés depuis 3 ans. Ils ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes, espérant sans doute récupérer les 1.400 euros qu’il leur devait.

Les deux hommes se sont d’abord introduits dans son domicile à la nuit tombée et l’ont tué avec une machette pendant son sommeil selon nos confrères de The Sun. Puis, le père a coupé le pénis de la victime avant d’enterrer le reste du corps. C’est Terusman qui raconte le reste de la scène. “J’ai bouilli son pénis et je l’ai assaisonné avec des herbes. Ensuite, je l’ai mangé afin de ne pas être hanté par les mauvais esprits”.

Ils se sont enfuis mais ont finalement été arrêtés par les forces de l’ordre il y a quelques semaines. Les deux hommes ont été inculpés pour meurtre. Ils n’ont toutefois exprimé aucun remords et ont même reconnu avoir planifié le meurtre.