Eure-et-Loir : un homme mort poignardé, toute sa famille mise en examen

Une grande plaie apparente au thorax

Un homme de 53 ans a été retrouvé mort dans la maison familiale à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir, ce dimanche 7 janvier. Sa femme et ses trois enfants ont été placés en garde à vue.

Poignardé, le corps du quinquagénaire portait une grande plaie apparente au thorax, près du cœur. L’un des trois enfants a appelé les pompiers vers 10h du matin. Toutefois, les secours n’ont fait que constater le décès de l’homme à leur arrivée.

L’épouse a été mise en examen pour “meurtre sur conjoint”, et les deux enfants majeurs pour “meurtre sur ascendant”, des crimes passibles de la prison à perpétuité. Ils ont été placés en détention provisoire, a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Chartres Rémi Coutin.

Falsification et effacement de preuves

Quant au mineur, il a été mis en examen pour “modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices”, soit un délit passible de trois ans de prison. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Selon L’Echo Républicain, le corps du père a été déplacé du pied de l’escalier jusqu’au salon. Le couteau a été nettoyé et replacé sur son support au milieu d’autres lames. Quand les enquêteurs sont arrivés, ils ont aussi trouvé le père torse nu et récupéré son maillot et son pull dans la machine à laver.

Une enquête pour homicide aggravé a été ouverte. Aucun membre de la famille, arrivée récemment dans la commune, n’était connu des services de police ou de justice. La gendarmerie de Dreux est en charge de l’enquête.