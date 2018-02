Eure : une femme de 60 ans dévorée par ses chiens à Rouvray

La sexagénaire vivait seule avec ses chiens

Les restes d’une femme décédée depuis plusieurs semaines ont été retrouvés, mardi 13 février 2018, dans son appartement de Rouvray, dans l’Eure. La femme de 60 ans aurait été dévorée par ses six chiens, des bergers malinois. Malade et sans enfant, elle vivait seule.

Ce sont ses voisins qui ont donné l’alerte. Ils étaient inquiets de ne plus voir la sexagénaire sortir ses chiens depuis trois semaines. Selon Ouest-France, elle ne répondait plus à leurs appels.

Des chiens affamés

Une fois sur place, les gendarmes ont alors ouvert la porte de l’appartement. À l’intérieur, cinq des six chiens s’y trouvaient affamés. Le sixième berger aurait été dévoré par les cinq autres chiens. Examinés par un vétérinaire et récupérés par la commune, les chiens n’ont pas encore été euthanasiés.

Les forces de l’ordre n’ont retrouvé que les restes d’un crâne humain sans mâchoire inférieure et un os. Des analyses et autopsies seront pratiquées par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Toutefois, il sera difficile, voire impossible, de déterminer la date et les causes de la mort. La piste criminelle est, pour l’instant, écartée.