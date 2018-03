Une étudiante lyonnaise meurt d’une otite malgré deux passages aux urgences

Leana Cruz, une jeune étudiante originaire du Nicaragua, est décédée des complications d’une otite à Lyon, selon les informations du quotidien Le Pogrès. La jeune femme avait attendu 8 heures aux urgences où on lui a dit que tout allait bien.

Un abcès au cerveau

Carolina Cruz est en mission. La mère de Leana est arrivée en urgence de Managua au Nicaragua après avoir appris le décès de sa fille Leana. Celle-ci venue faire des études de littérature à Lyon 2 souffrait d’une otite qui a créé un abcès au cerveau. Mais les médecins de l’hôpital n’ont pas pu le diagnostiquer. C’est pour cela qu’elle a porté plainte pour homicide volontaire contre l’hôpital Edouad-Herriot.

Tout commence le 9 février. Ce jour-là, Leana se présente aux urgences. Celles-ci sont en grève depuis une semaine mais le personnel est assigné. Les médecins diagnostiquent une otite simple et voient qu’elle a 39° de fièvre. On lui prescrit donc des antalgiques et des antibiotiques. Le 11 février, alors qu’elle souffre toujours autant, un médecin explique que : “l’état de santé de Leana était normal et qu’il fallait attendre un délai de 5 jours pour que le traitement fasse son effet”. Le lendemain, elle décide de retourner aux urgences. Après avoir attendu 8 heures sur place, le médecin ne trouve rien d’anormal et la renvoie chez elle.

24 heures plus tard, la situation est pire. Une amie lance une cagnotte pour que sa mère puisse venir la rejoindre. 2.852 € sont rapidement réunis. Mais, elle n’arrivera pas à temps. Le 21 février, Leana ne peut plus se lever. Elle est transportée dans le coma aux urgences par les pompiers. Deux jours plus tard, elle décède. L’autopsie permettra de découvrir qu’elle a succombé à une hypertension intracrânienne due à un abcès général.