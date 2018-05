Etats-Unis : Une mère ligote ses filles et poignarde l’un d’entre elles

Aux Etats-Unis, une mère de famille a poignardé une de ses filles et enlevé une autre. Mardi 15 mai, elle a été retrouvée, et est depuis emrpisonnée.

Ses trois filles touchées

Que s’est-il passé dans l’esprit de Taheerah Ahmad ? Cette mère de famille a attaché deux de ses filles et poignardé très violemment l’un d’entre elles lundi 14 mai. Puis, elle a mis le feu à la maison et s’est enfuie avec la plus jeune. Elle a été appréhendée mardi soir à Tulsa dans l’Oklahama aux Etats-Unis.

La scène s’est déroulée lundi soir dans la petite ville américaine. Taheerah Ahamad ligote et baillône ses trois filles de 11, 7 et 9 ans dans le domicile familial. Puis, elle poignarde la plus âgée. Elle met ensuite le feu à la maison et s’enfuit avec la fille la plus jeune. Heureusement, celle-ci a réussi à aider son autre sœur à se libérer avant. Celle-ci s’échappe alors que la maison prend feu et réussit à avertir les secours. Ceux-ci viennent en aide à sa sœur aînée.

Toutefois, c’est l’horreur pour les médecins qui arrivent. La petite fille a reçu tellement de coups de couteau qu’il est impossible de les compter. Ils l’ont transportée à l’hôpital rapidement où elle se trouve toujours dans un état critique. Elle est toujours inconsciente. La plus jeune explique qu’elles avaient des chaussettes dans la bouche et leurs mains attachées avec du scotch.

Pendant ce temps, Taheerah Ahmad, la mère, a pris la fuite avec la plus jeune dans son véhicule. Une alerte a été lancée pour réussir à les retrouver. Selon nos confrères du média américain ABC News, Taheerah Ahmad a été retrouvée mardi 15 mai. La mère a été emmenée en prison. L’enfant était elle saine et sauve selon les informations disponibles.