Etats-Unis : Une mère empoisonne son fils handicapé pour une arnaque à la carte bancaire

On peine à imaginer l’ampleur du drame vécu par ce petit garçon né en 2012 et tué par sa mère pour une arnaque à la carte bancaire. Les faits viennent d’être jugés en Géorgie, aux Etats-Unis.

La mère coupable de 16 charges

C’est la fin d’une trop longue histoire. En 2014, Tyrael White, âgé d’à peine deux ans est retrouvé mort suite à une overdose de codéine. Sa mère, Erica White a initialement nié avoir ce produit en sa possession. Mais, une prescription remplie deux jours avant la mort de l’enfant a été retrouvée. Par ailleurs, elle avait pris cinq cartes de crédit nom de l’enfant, toutes vidées en quelques mois, continuait de recevoir plusieurs aides de l’Etat et avait même tenté de l’inscrire à une assurance-vie.

Si elle a été reconnue coupable de 16 charges différentes, mêlant meurtre et fraude financière, Erica White ignore encore l’ampleur de sa condamnation.

Une histoire violente autour de l’enfant

En revanche, deux individus passés dans la vie de l’enfant croupissent eux déjà en prison. Le plus récent est Michael Schullerman, le compagnon d’Erica White. Il avait plaidé coupable pour la fraude à la carte de crédit avec Erica White. Il avait en revanché nié avoir pris part au meurtre de l’enfant. L’homme a été condamné à 20 ans de prison et 10 ans de probation.

Dans cette liste, on trouve Joseph McFall aussi le père biologique de Tyrael. Alors que celui-ci avait seulement 8 semaines, il l’avait battu. L’ampleur de cette attaque avait laissé l’enfant aveugle à vie, avec plusieurs os brisés et incapable de se déplacer tout seul. C’est après ces événements qu’il avait été confié à la mère Erica White qui avait alors demandé le divorce. Il a lui aussi été condamné à 20 ans de prison et 10 ans de probation.