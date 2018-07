Etats-Unis : Un petit garçon de 4 ans tue par balle sa cousine de 2 ans

Ce vendredi 20 juillet aux Etats-Unis, une fillette de 2 ans est morte, blessée mortellement par balle. À l’origine du coup mortel, son cousin âgé de 4 ans, qui aurait trouvé l’arme chargée.

Ce jour-là, le grand-père était chargé de garder les deux enfants concernés racontent nos confrères de Paris Match reprenant des informations de la chaîne KTLA. Or, le petit garçon de 4 ans se procure une arme et tire sur sa cousine de 2 ans.

a déclaré la police dans un communiqué.

Update: Grandfather on suspicious of child endangerment in case of 2-year-old girl who was fatally shot by 4-year-old cousin in Muscoy https://t.co/APUVguDE6E

— KTLA (@KTLA) July 21, 2018