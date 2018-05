États-Unis : Un père entraîne la mort de sa fille de 1 an en l’oubliant dans la voiture

A Nashville, dans le Tennessee, un père pressé de déposer ses enfants à la garderie oublie sa cadette sur le siège arrière par 30 degrés. L’enfant est décédée quelques heures plus tard.

Un terrible drame, qui aurait pu être évité, a eu lieu mercredi dernier, dans un quartier à l’est de Nashville, aux États-Unis. Ce jour-là, un père de famille accompagne ses jumelles en bas-âge pour les faire garder, avant de partir précipitamment pour l’aéroport et de s’envoler pour un rendez-vous professionnel.

Dans un témoignage qu’a livré la police au Washington Post, l’homme aurait oublié la plus jeune des petites filles sur le siège auto, et serait parti aussitôt, laissant le bébé de 1 an seule toute la journée. Sa femme dit avoir pris sa propre voiture pour aller travailler, ne remarquant l’absence de sa fille, prénommée Katera, que le soir, en allant chercher sa sœur de 5 ans. Elle aurait alors appelé son mari avant de s’apercevoir de son erreur, trouvant sa fille inanimée à l’arrière de leur véhicule.

Elle a appelé le 911, a retiré Katera du pick-up et commencé à effectuer les gestes de premiers soins, avant que les secours n’arrivent.

Toujours selon la police, le décès de l’enfant a ensuite été constaté au Vanderbilt University Medical Center. Les expertises réalisées pour déterminer les conditions de tels accidents, prouvent que la chaleur dans la voiture devait être étouffante. La température à la surface des voitures pouvant atteindre une centaine de degrés en plein soleil.

La chaîne d’information NewsChannel 5 rapporte que Katera venait d’être adoptée par le couple. La mère naturelle, apprenant la mort de la petite fille par le biais de l’agence d’adoption, aurait été « dévastée », et a demandé de plus amples informations sur ce qu’il s’est réellement passé. D’après la police, le père aurait fait demi-tour pour rentrer chez lui dans la nuit de mercredi.

D’après les données du site NoHeatStroke.org, c’est le septième cas d’enfant mort dans une voiture par forte chaleur cette année aux États-Unis. En vingt ans, 37 enfants seraient décédés dans de tels conditions sur le territoire américain.