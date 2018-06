Etats-Unis : Un homme promène ses chiens et est suspecté car il est Noir

Le mois dernier, la police de San Diego a placé Ike Iloputaife sur la liste des personnes “dignes d’intérêt”, c’est-à-dire suspectes. Une voisine de cet homme originaire du Nigeria l’a vu promener ses chiens et a envoyé sa photo aux autorités. Peu de temps avant, un cambriolage avait eu lieu dans leur quartier de la ville californienne.

Lors de son appel à la police, la voisine d’Ike Iloputaife a indiqué que ce dernier était “un étranger” dans sa rue, d’après le San Diego Union Tribune. Pourtant, Ike Iloputaife a expliqué qu’il promène ses chiens chaque jour dans le quartier où il vit. Suite à l’appel de la voisine, le shérif de San Diego a partagé sa photo dans un communiqué de presse indiquant qu’il était suspecté pour un cambriolage.

Le présumé suspect a pris connaissance de ce communiqué à son retour de vacances grâce à un voisin. Il estime être victime d’un profilage racial. Sur l’application NextDoor, Ike Iloputaife a en effet déclaré :

Dans la tête de [la personne qui a appelé la police], je suis devenu une personne suspecte à cause de la couleur de ma peau. […] Appeler la police à propos d’une personne noire dans cet environnement politique et culturel explosif peut la mettre en danger.

Interrogé par la radio locale KPBS, l’homme a également affirmé :

Après qu’il ait fait part de cette affaire publiquement, les autorités ont tenu à s’excuser auprès d’Ike Ipotulaife. Ce dernier demande à être innocenté totalement par un communiqué. Par le biais d’un mail, le bureau du shérif de San Diego a déclaré :

First Person: Vista resident Ike Iloputaife knows the personal impact of being racially profiled by a neighbor: https://t.co/xqndS737rO pic.twitter.com/EHbWMuQIKd

