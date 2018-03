États-Unis : un couple avait des relations sexuelles avec leurs enfants pour renforcer les « liens familiaux »

Inceste, maltraitance et zoophilie

Keylin Johnson, 53 ans, et son épouse, Sheila Johnson, 44 ans, sont accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec leurs enfants et leur chien. Ils sont accusés d’inceste, de maltraitance et de zoophilie.

Le couple, originaire de l’Indiana, aux États-Unis, a déclaré lors de leur arrestation que l’inceste était la « meilleure façon de créer un lien familial ».

Le bureau du shérif du comté de Montgomery a indiqué qu’il avait commencé à enquêter sur le couple après que le plus âgé de leurs enfants se soit confié à une voisine, rapporte le Daily Mail.

Pratiquer l’inceste pour éviter des maladies

L’aîné, âgé de 19 ans, a également affirmé que son père lui disait que l’inceste était un mode de vie normal. Que la meilleure façon de créer un lien familial était d’avoir des relations sexuelles avec ses parents, en particulier sa mère.

Le père aurait aussi déclaré qu’il était plus sûr d’avoir des relations sexuelles avec des gens de sa propre famille, plutôt que des étrangers.

La plus jeune des filles, retirée au couple au cours de l’enquête, aurait dit aux autorités qu’elle était forcée de regarder des films pornographiques. Les deux parents se livraient également à des actes inappropriés devant elle à la maison.

Au cours de l’enquête, les autorités ont découvert plusieurs vidéos. Le père de famille s’était notamment filmé en plein acte sexuel avec sa femme devant ses enfants. Il avait également filmé sa femme avec le chien de la famille.