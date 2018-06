Etats-Unis : Par vengeance, un homme tue en quatre jours six personnes impliquées dans son divorce

Jeudi 31 mai, Steven Pitt, célèbre psychiatre et expert judiciaire, est abattu devant son bureau à Phoenix. Le principal suspect de ce meurtre n’est d’autre que Dwight Jones. Ce dernier est suspecté d’avoir commis pas moins de cinq autres meurtres dans le milieu médico-légal, tous liés à son divorce, survenu huit ans plus tôt.

Pendant quatre jours, Dwight Jones était activement recherché par la police. Ce lundi 4 juin, alors qu’il était cerné par les forces de l’ordre, l’homme s’est suicidé. En 96 heures, il aurait commis 6 meurtres rapporte le Miami Herald.

Les motivations de Dwight Jones seraient liées à son divorce, survenu huit ans plus tôt. À l’époque, “il a traversé un divorce difficile en 2009 et 2010 et, durant cette époque, il est entré en relation avec toutes ces victimes” relate le chef de la police de la ville de Scottsdale.

Le premier assassinat a été commis le jeudi 31 mai. Un éminent psychiatre et expert judiciaire nommé Steven Pitt est assassiné devant son bureau à Phoenix. Il avait été chargé de réaliser une expertise psychologique de Dwight Jones, explique le chef de la police.

