Etats-Unis : Nova Galaxia, la femme à barbe a décidé d’assumer sa pilosité

Toute sa vie, Nova Galaxia a eu honte de sa barbe. Mais après avoir rasé son visage pendant 15 ans, cette jeune américaine de 26 ans a décidé d’assumer pleinement sa barbe.

Elle révèle publiquement sa pathologie

C’est au début de son adolescence que Nova Galaxia découvre qu’elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Une pathologie qui affecte les ovaires et limite l’ovulation. En plus d’avoir des difficultés pour tomber enceintes, les femmes atteintes de la maladie ont également un excès d’androgènes, des hormones masculines. Par conséquent, elles connaissent une pilosité conséquente.

La jeune femme américaine originaire de Virginie, aux Etats-Unis, avait depuis toujours caché sa pathologie, quitte à devoir se raser tous les jours. De fait, la jeune femme était régulièrement victime de brimades de la part des autres élèves.

Un garçon de ma classe au lycée a pointé mon visage et a dit que j’avais une meilleure barbe que lui.

Se souvient-elle.

Selon The Sun, c’est en découvrant que ses amis l’aimaient pour ce qu’elle était vraiment et non pour son apparence que Nova Galaxia a décidé de laisser tomber son rasoir. Après avoir participé à la campagne de sensibilisation au cancer No Shave November, Nova a définitivement laissé pousser sa barbe. C’est également son/sa petit(e) ami(e), Ash Byrd, qui ne se définit pas comme un homme ou une femme, qui l’a motivé à parler au grand jour de sa maladie.

J’ai beaucoup plus confiance en moi maintenant.

Raconte Nova, en couple avec Ash Byrd depuis 2012.

Ainsi, la femme barbe s’est lancée sur YouTube en créant sa chaîne. Elle y donne des astuce beauté et donne des conseils pour bien entretenir sa barbe. Enfin, Nova Galaxia est également apparue à la télévision, dans une matinale américaine, afin d’aborder publiquement sa pathologie. Elle y raconte comment elle a découvert la maladie et son quotidien.