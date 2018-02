Etats-Unis : Il massacre sa femme et prend le train avec son corps démembré

Valentino Gutierrez, âgé de 56 ans, a été arrêté vendredi dernier pour un meurtre particulièrement sordide. Celui-ci est en effet accusé d’avoir brutalement assassiné sa compagne et de s’être promené avec son corps démembré dans une valise pendant plusieurs jours avant d’y mettre feu.

Un état de décomposition très avancé

Les policiers ont pu intervenir sur le lieu de l’incendie avant que la valise ne prenne complètement feu. En ouvrant le sac, ils ont découvert le corps démembré dans un tel état de décomposition qu’ils n’ont toujours pas été en mesure de l’identifier avec précision.

Le meurtrier s’était auparavant déplacé avec cette valise pendant plusieurs jours. Son terrible parcours avait commencé dans un restaurant abandonné de Pasadena en Californie, où il a massacré sa victime (vraisemblablement sa compagne) avant de la démembrer et de placer son cadavre dans un sac. Il a ensuite pris le train avec cette valise macabre.

On retrouve sa trace quelques jours plus tard, à l’arrêt de train Cypress Park, où le meurtrier a pris un vélo pour se rendre dans un parking, il a ensuite mis feu à la valise. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux et on découvert les restes du cadavres, ces derniers n’ont pu que constater la violence du crime. Ainsi, le capitaine Billy Hayes de la police de Los Angeles, a tenu à s’exprimer sur cette sordide affaire dans le Los Angeles Times :

Démembrer un individu de la sorte est impensable. Cela requiert beaucoup d’effort et de détermination de la part d’un individu pour faire cela, c’est absolument glaçant.