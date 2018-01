Etats-Unis : la police abat un homme à cause d’un canular téléphonique

Suite à l’appel d’un individu ayant signalé une fausse prise d’otages dans une demeure de Wichita, au Kansas, un policier a ouvert le feu sur Andrew Finch par erreur, pensant que ce dernier pointait une arme dans sa direction. Les médias américains ont annoncé samedi que la victime, un père de famille âgé de 28 ans, était décédée.

L’appel téléphonique mensonger a été passé par Tyler Barriss, un Californien âgé de 25 ans. L’individu ayant partagé les fausses informations a été interpellé puis incarcéré à Los Angeles. Au moment de passer l’appel, Barriss se trouvait donc à 2000 kilomètres de la victime.

Ce type de canular s’appelle le “swatting”. Cette pratique se répand depuis plusieurs années aux Etats-Unis et inquiète, à juste titre, les autorités. Le “swatting” consiste à téléphoner au 911 pour signaler de faux crimes et délits. L’objectif est donc de mobiliser les forces de l’ordre et notamment le SWAT, les unités de la police d’élite américaine. Lorie Hernandez-Caballero, la tante de la victime, a déclaré au journal Wichita Eagle :

Les autorités locales ont dénoncé un acte “tragique et insensé”.

WPD's chief gave some more info on the swatting call that ended in #AndrewFinch being fatally shot by an officer — https://t.co/s7Dx3qIni2

— Nichole Manna (@NicholeManna) January 3, 2018