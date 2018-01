États-Unis : Un homme épouse mère et fille sans divorcer de la première

Christopher Hauptmann, 44 ans, dort aujourd’hui en prison. Il a été condamné, au début de mois de janvier, pour bigamie. Cet Américain a épousé en moins d’un an deux femmes qui sont… mère et fille !

Shannon Deitrich, mère célibataire habitant en Floride, a épousé Christopher Hauptmann en novembre 2015. Elle était alors loin de s’imaginer que celui-ci allait la tromper avec sa propre fille. Il faut dire que Shannon avait décidé de rompre avec son mari suite à l’apparition de tensions dans leur couple au courant de l’année 2016.

Néanmoins, sans même prendre le temps de divorcer, ce dernier débute une relation avec son ex belle-fille, la jeune Kaylee. Il l’épouse en septembre de la même année alors qu’elle fête tout juste ses 18 ans.

Comme l’explique le New York Post, Christopher a donc été condamné au début du mois de janvier pour bigamie.

La mère n’a rien vu venir

Selon des sources proches du dossier, la mère de famille aurait confié aux enquêteurs que son ex mari lui avait transmis des photos de lui et sa fille en plein acte sexuel. Shannon n’avait pas pris conscience de cette relation taboue lorsqu’elle était encore en couple avec son ex.

A posteriori, je crois que leur histoire a démarré alors qu’il vivait chez moi et ma fille. Il lui a lavé le cerveau. Il l’a même forcée à se teindre en blonde pour qu’elle me ressemble.

Confie celle qui a finalement pu divorcer de son actuel gendre.

Car Kaylee est bel et bien toujours mariée à son ancien beau-père, de 26 ans son aîné. D’ailleurs, elle semble plus amoureuse que jamais. Entre mère et fille, par contre, les relations sont plus tendues : les femmes ne s’adressent plus la parole.