Etats-Unis : À 27 ans, Anna Delvey a arnaqué la haute société new-yorkaise

Alors qu’elle risque aujourd’hui 15 ans de prison, Anna Delvey a réussi à escroquer le gratin new-yorkais pendant un an et demi, empruntant des centaines de milliers de dollars et en se faisant passer pour une richissime héritière.

Pendant plus d’un an, Anna Delvey a réussi à vivre à crédit au sein de la haute société new-yorkaise. La jeune femme de 27 ans a arnaqué des banques, des hôtels ainsi que bon nombre de ses connaissances. Endettée de plus de 275 000 dollars, elle risque jusqu’à 15 ans de prison.

Une vie de rêve sur Instagram

L’histoire d’Anna Delvey paraît encore plus fantasque qu’un scénario hollywoodien. En 2016, la jeune femme s’installe à New York, avec un compte en banque bien trop mince pour la haute société dans laquelle elle rêve de s’intégrer. Néanmoins, Anna est tout de même parvenue à se faire un nom très rapidement dans le gratin new-yorkais.

Son entourage pense qu’elle est la fille d’un magnat du pétrole, d’un diplomate ou d’un richissime antiquaire. Mais la réalité est bien loin du glamour que laisse transparaître son compte Instagram aux 50 000 abonnés. Dans un récent dossier, Paris Match révèle que les parents d’Anna sont russes, immigrés en Allemagne. Son père n’est pas un riche homme d’affaires mais un chauffeur routier dont l’entreprise de transport a fait faillite en 2013.

Pendant un an et demi, Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, a réussi à faire illusion. Elle n’hésite pas à s’afficher dans les lieux les plus huppés et réussit à se faire passer pour une héritière dépensière. Mais comment la jeune femme a-t-elle fait pour payer ses importantes factures ? Elle a tout d’abord pu emprunter des milliers de dollars à plusieurs banques grâce à des chèques en blanc et de faux documents. Cela lui a notamment permis d’acquérir une garde-robe digne de ce nom et de résider dans des hôtels de luxe.

Une série par la créatrice de Grey’s Anatomy ?

Anna Sorokin a bien failli se faire démasquer à plusieurs reprises. Ce fut le cas lorsque le propriétaire d’un appartement de luxe, loué à 12 500 dollars par mois, lui en a demandé 150 000 d’avance. Anna promet alors que son père fera un virement pour couvrir ces frais, ce qui n’arrivera jamais. En juillet 2017, elle s’évapore du Beekman Hotel, situé en plein Manhattan. Sa note pour dix nuits s’élève à 11 500 dollars.

La jeune femme a également escroqué ses amis, à l’image de Rachel DeLaoche Williams, éditrice photo chez Vanity Fair. Durant des vacances à Marrakech, cette dernière lui a en effet avancé 62 000 dollars. Étrangement, les cartes bancaires d’Anna n’étaient pas en état de fonctionner lors de ce séjour.

Lors d’un entretien accordé au New Yorker, Anna Sorokin a déclaré à propos de ses arnaques :

C’était tellement facile.

Face aux plaintes de plusieurs établissements, Anna est arrêtée en octobre 2017. Actuellement en détention dans la prison de Rikers Island, la jeune femme de 27 ans encourt jusqu’à 15 ans de prison. Le montant de ses dettes s’élève à 275 000 dollars.

Il paraissait logique que le destin d’Anna Sorokin interpelle Hollywood. Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy et Scandal, plancherait déjà sur une série inspirée de sa vie pour Netflix. Anna a fait savoir qu’elle aimerait que Margot Robbie ou Jennifer Lawrence l’interprète. Les deux actrices auraient d’ailleurs fait part de leur intérêt pour ce projet qui devrait rapidement voir le jour. Selon un juriste new-yorkais spécialisé dans la propriété intellectuelle, Anna Sorokin essaiera de toucher une partie des bénéfices de la série au nom du droit moral. Malgré son incarcération, l’ambition de la jeune femme ne semble donc pas avoir été effleurée.

Début janvier, les médias révélaient une autre arnaque incroyable. En Turquie, un homme avait réussi à extorquer 130 millions de dollars grâce à un jeu virtuel inspiré de Farmville.