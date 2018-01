Embrun : Un terrible accident coûte la vie à un enfant de cinq ans

C’est à hauteur d’Embrun, sur la RN94 aux alentours de 14h30, qu’un terrible accident de la route s’est produit. Un enfant de 5 ans est décédé et quatre personnes sont dans un état grave.

L’accident s’est produit sur la RN94 à hauteur d’Embrun le 1er janvier vers 14h30. C’est un choc frontal entre deux véhicules qui a coûté la vie à un enfant de 5 ans. Installé à l’arrière, ce dernier était passager et portait sa ceinture. Les deux personnes à l’avant, le conducteur âgé de 40 ans et sa femme, étaient prisonniers de la tôle. En effet, ils ont été désincarcérés puis évacués par hélicoptère vers l’hôpital de Gap. Leurs jours sont encore aujourd’hui en danger.

Dans la seconde voiture, un couple de sexagénaires a été grièvement blessé. Une petite fille âgée de 5 ans était à l’arrière. Elle n’est pas blessée mais est en état de choc.

Une accident très violent

Près de quarante sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour les manœuvres de désincarcération qui ont duré plus de deux heures. Deux hélicoptères, une équipe du SMUR et plusieurs gendarmes sont restés sur place pour tenter de gérer la situation. Les causes de ce tragique accident ne sont pas connues pour l’instant. L’enquête se poursuit. La circulation a été coupée pendant de nombreuses heures avant de revenir à la normale.

En décembre 2017, trois personnes dont une fillette sont également mortes suite à un choc frontal.