Des élèves filment l’agression très violente d’un professeur par leur camarade

Un énième cas d’agression de professeur par un élève dans ce quartier sensible de Bruxelles.

C’est dans la ville de Laeken dans la banlieue de Bruxelles que ces faits extrêmement graves se sont produits.

Une agression en plein cours

Un élève de 3ème au lycée professionnel de l’Athénée Royal Rive Gauche à Laeken a violemment frappé son professeur, qui souffre désormais de blessures graves au visage, dont un nez cassé et une fracture de l’arcade sourcilière. Son agression a été entièrement filmée par des camarades de classe.

Ce professeur, qui ne pourra plus travailler pendant une durée encore indéterminée, avait simplement “demandé à l’élève de s’asseoir car il traînait dans la classe” a confié un employé de l’école. Cette vidéo, qui depuis à été supprimée, était commentée par l’un des complices de l’agresseur :

le prof a bien ramasser !! loool !! keski y a ? prof ou bien provi oula meme prefet ! ces ca maintenan le tarif ! des tartes et des paiche !

Malheureusement, de tels faits sont devenus quotidiens dans cette banlieue sensible de Bruxelles. En effet, les professeurs du collège se plaignent d’être victimes de violences à répétition. En effet, selon l’un des enseignants de cet établissement professionnel, “Les coups et les insultes sont quotidiens.” Le lycée avait également attiré les regards lors des attentats de Bruxelles en 2016, car de nombreux élèves en avaient fait l’apologie.