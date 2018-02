Il découvre 2000 milliards d’euros sur sa carte bancaire

Ce modeste belge aurait bien pu devenir l’homme le plus riche du monde !

Un habitant de la ville de Dinant en Belgique, nommé Luc Mahieux, a eu la surprise de découvrir la coquette somme de 2 000 milliards d’euros sur son relevé bancaire. Une erreur inexplicable, qui n’a pas pour autant fait de lui l’homme le plus riche du monde !

Une surprise de taille

C’est en se réveillant le week-end dernier que cet habitant de Dinant a constaté cette erreur pour le moins monumentale. Il s’est depuis expliqué sur le sujet en affirmant qu’elle était liée à une erreur suite à sa désinscription d’un site payant. “Je me suis abonné, il y a quelques temps, sur un site qui m’a réclamé les coordonnées de ma carte bancaire. Après m’être aperçu qu’il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros, j’ai voulu résilier mon abonnement. La somme arrivée sur ma carte venait de la même plateforme que ceux qui me ponctionnaient de l’argent sans raison.”

Ne sachant pas s’il s’agissait d’un débit ou d’un crédit, celui-ci a immédiatement réagi en bloquant sa carte. Il a tout de même eu le temps de prendre une capture d’écran de son compte et de la diffuser sur Facebook. Celle-ci est ensuite devenue virale et lui a valu d’être sollicité par de nombreuses personnes pour lui demander une aide financière.

🤔😨😳Heuuu ! C'est un débit ou un crédit ? Il n'y a pas de moins devant !? Je vais quand même téléphoner à ma banque ! Publié par Luc Mahieux sur mercredi 7 février 2018

Quand j’ai posté l’information sur mon compte Facebook, j’ai reçu de nombreuses demandes d’amis de gens que je ne connaissais même pas, malgré qu’il soit indiqué que c’est une erreur, les Dinantais continuent à croire que j’ai cet argent.

Une erreur qui suivra longtemps le pauvre Luc Mahieux !