Condamnée à 9 ans de prison pour avoir tué huit nourrissons, une mère est libérée après 3 ans d’emprisonnement

Dominique Cottrez a tué huit nourrissons. Mariée et maman de deux enfants, elle va être libérée le 22 janvier après 3 ans d’emprisonnement.

C’est un fait divers qui avait fait grand bruit à l’époque. Dominique Cottrez avait été condamné en 2015 à neuf ans de prison par la Cour d’Assises du Nord pour avoir tué huit nourrissons juste après leur naissance. C’est le nouveau propriétaire de sa maison, située à Villiers-au-Tertre, qui avait découvert les deux premiers corps en juillet 2010.

Des faits glaçants…

Puis, six autres cadavres avaient été retrouvés dans le garage. Il avait été démontré que les bébés avaient été étranglés. Dominique Cottrez avait donc écopé de neuf ans de prison en 2015. Or, après 3 ans d’emprisonnement, elle a obtenu une liberté conditionnelle et va finalement être libérée le 22 janvier prochain.

La femme devra être suivie par un psychologue et exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement. Elle devra également verser 15% de ses revenus pour réparer les dommages causés par ses actes. Enfin, elle n’a pas le droit de parler publiquement des faits…

Bien évidemment, la décision fait polémique. Qu’en pensez-vous ?