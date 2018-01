Condamné à 25 ans de prison après avoir tué sa fille âgée de 2 ans

C’est le vendredi 26 janvier que le verdict concernant cette sordide affaire est enfin tombé. Sébastien Chabrier, âgé de 45 ans, vient d’être condamné à 25 ans de prison assortie d’une période de sûreté des deux tiers. L’avocat général avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle.

En outre, ce qui paraît logique, Sébastien Chabrier ne dispose plus de l’autorité parentale sur son petit garçon âgé de 7 ans au moment des faits, et de 9 ans aujourd’hui.

Une histoire sordide

La fillette avait été tuée dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015. Son père l’avait poignardée et étranglée. Il s’était ensuite rendu à la gendarmerie la plus proche pour se dénoncer. Le meurtre est intervenu quelques jours après que la mère ait quitté le domicile familial. Cette dernière était battue, et l’homme a reconnu les faits durant le procès. Il a parlé d’un coup de folie, et s’est excusé pour son geste envers sa fille.

L’avocat de la mère de Méline estime que la peine prononcée est adaptée au crime. Il regrette que Sébastien Chabrier n’ait pas manifesté davantage de regrets à l’écart de la petite fille.

