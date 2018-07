Colmar : Deux hommes s’évadent de la prison en perçant le plafond de leur cellule

Deux frères, détenus à la prison de Colmar se sont évadés dans la nuit de dimanche à lundi. Selon BFMTV, le personnel pénitentiaire a constaté leur évasion vers 6h30 ce lundi matin.

Originaires des pays de l’Est, les deux hommes purgeaient des peines supérieures à cinq ans de prison pour vols en réunion. Ils ont pris la fuite par les toits de la maison d’arrêt. Au préalable, ils avaient creusé le plafond de leur cellule.

Le parquet a été saisi et un dispositif de recherche a été mis en place. Selon Fadila Doukhi, déléguée régionale FO pénitentiaire, l’administration a essayé de renforcer les plafonds pour éviter les évasions, mais ça n’a pas marché.

Ça semble improbable, mais ça se fait quand même. Ce que je trouve dramatique et regrettable, c’est qu’on met des rustines partout et qu’on ne cherche pas de solutions durables. Colmar a très souvent été pointée du doigt et personne ne fait rien,