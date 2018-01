Cholet : un chien volé et deux chattes tuées à la SPA

Les locaux de la SPA de Cholet ont été vandalisés dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 janvier. Le matériel a été abîmé, les placards vidés et les portes cassées. Toutes les cages étaient ouvertes. Ce sont les salariés de la Société protectrice des animaux qui ont fait la triste découverte.

Trois chattes ont été torturées. La première, âgée de neuf ans, a été retrouvée morte au matin. Les deux autres ont immédiatement été prises en charge. Toutefois, l’une d’elles a dû être euthanasiée. Quant à la troisième, elle a eu la patte fracturée. Il a fallu lui poser une broche et lui mettre un plâtre.

Les intrus sont également repartis avec deux chiens : Pamplemousse un Yorkshire et Joxy, un Pincher. Selon Ouest-France, le petit Yorkshire a été retrouvé vendredi non loin du refuge.

André Ménard, directeur du refuge, a déclaré :

On ne sait vraiment pas ce qu’il s’est passé. Le chien a-t-il été volé et ramené quand ils se sont aperçus qu’ils avaient besoin de soin ? Le chien a-t-il fui quand les portes se sont ouvertes ? On ne sait pas.