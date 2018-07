Chine : Une chinoise meurt tuée par un serpent qu’elle venait d’acheter sur internet

Originaire de la province du Shaanxi, dans le nord de la Chine, une jeune chinoise de 21 ans décide d’acheter un serpent sur le web. Son objectif ? Fabriquer de l’alcool de serpent. Censée avoir des vertus médicinales, cette liqueur traditionnelle chinoise est produite en laissant macérer les serpents entiers, si possibles venimeux, dans des bonbonnes d’alcool.

“s’il te plaît amène-moi à l’hôpital”

Selon The Straits Times, la jeune femme de 21 ans se rend sur la plateforme chinoise de commerce en ligne Zhuanzhuan. Elle commande un bongare rayé, une espèce de serpent très venimeuse. L’animal qui mesure en moyenne de 1 à 1,5 m de long, est alors pris en charge par une société de livraison et livré ensuite au domicile de la jeune femme. Toutefois, le reptile s’échappe de sa cage et mord sa propriétaire qui s’empresse de prévenir sa mère.

Cette dernière partage alors les derniers mots de sa fille.

Maman, j’ai été mordue par un serpent, s’il te plaît amène-moi à l’hôpital.

La chinoise, s’est éteinte après huit jours de coma rapporte le quotidien. De leur côté, les autorités locales ont indiqué avoir retrouvé le bongare rayé près du domicile de la jeune femme.

Une vente illégale

Mais qui est le responsable de ce drame ? Si le commerce d’animaux sauvages en ligne est en principe illégal en Chine, chacun se renvoie la balle. En effet, un membre du personnel de Zhuanzhuan rappelle que la plateforme interdit la vente de serpents venimeux et de scorpions. De plus, chaque annonce postée de ce type est immédiatement retirée du site internet. De son côté, la société de livraison assure qu’elle ignorait ce que contenait le paquet.

