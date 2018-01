Cher : la fillette de 6 ans victime d’actes de torture est décédée

La petite fille victime d’actes de tortures après avoir été abandonnée par sa mère dans un hôpital du Cher est décédée de ses blessures. Celle-ci avait donné une fausse identité aux médecins avant de prendre la fuite, mais a finalement été rattrapée par la police. Son compagnie et trois autres membres de la famille risquent également de lourdes peines de prison.

Des sévices atroces

La petite a été amenée à l’hôpital dans le coma et présentait une hémorragie interne très grave au niveau de la boîte crânienne. Outre cette blessure importante, son corps était marqué de brûlures de cigarettes et parsemés d’hématomes et de marques de morsure. L’enfant est décédé quelques jours plus tard à l’hôpital de Tours.