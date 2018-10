Champs-Elysées : Un engin de chantier a renversé une mère et son enfant de 3 ans

Le vendredi 12 octobre 2018, un engin de chantier a heurté une mère et son enfant sur les Champs-Elysées à Paris. Le petit garçon de 3 ans n’a pas survécu au choc. Quant à sa mère, elle est actuellement dans un état critique.

Un grave accident a eu lieu aux Champs-Elysées le vendredi 12 octobre 2018. En effet, un engin de chantier a écrasé une mère et son enfant sur la célèbre avenue. Pour le moment, les circonstances de l’accident restent encore floues. Néanmoins, une source policière indique que l’heure de l’accident se situe «un peu avant midi ». Europe 1 rapporte que la mère et l’enfant étaient en train de traverser la rue lorsque l’engin de chantier les a renversés.

L’enfant est décédé sur place

Le petit garçon est mort sur le coup. Sa mère a subi de très graves blessures et a été transportée d’urgence vers un hôpital. Un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) rapporte que la femme est actuellement entre la vie et la mort.

Le lieu de l’incident se situe près du métro Franklin-Roosevelt, à la mi-hauteur environ de la célèbre avenue.

Homicide et blessures involontaires

Deux sources judiciaire et policière informent l’ouverture d’une enquête sous les chefs d’accusation d’homicide et de blessures involontaires. De plus, le conducteur de l’engin est actuellement en garde à vue.

Huit personnes ont assisté à toute la scène de l’accident, horrifiées. Par ailleurs, un porte-parole des pompiers a indiqué que ces témoins ont été évacués et bénéficient présentement d’un accompagnement psychologique.

Immobilisation de l’engin de chantier

Un journaliste de l’AFP rapporte qu’un engin de chantier de type pelleteuse a été immobilisé. Dans l’après-midi de l’accident, il se trouvait sur la chaussée à proximité d’un passage piéton. De même, il y avait un grand chantier de rénovation sur l’autre côté de l’avenue.

Les policiers ont procédé à des relevés et des observations. Ils ont, notamment, pris la mesure de la hauteur de la pelle.