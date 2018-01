Champigny-sur-Marne : Retour sur les témoignages des policiers agressés

Dans la soirée du 31 décembre dernier à Champigny-sur-Marne, deux policiers sont intervenus dans une fête du réveillon qui a mal tourné. Les deux agents des forces de l’ordre ont alors été passés à tabac. Ils ont ensuite porté plainte pour violences aggravées et Le Parisien a pu consulter leurs témoignages.

Laurie, gardienne de la paix âgée de 25 ans, a déposé sa plainte le lundi 1er janvier, au lendemain des faits. Selon Le Parisien, elle était encore sous le choc au moment de témoigner. La gardienne de la paix a subi les coups les plus violents de l’agression survenue à Champigny-sur-Marne. La policière a déclaré à propos de cette attaque :

Je me suis protégée avec les mains et me suis roulée en boule. J’ai pris des coups au visage, au ventre et sur les jambes