Carnival Legend : Quand une croisère tourne au cuachemard à cause d’une famille de 23 personnes

La croisière sur le Carnival Legend a été écourtée. Au bout de trois jours, tous les passagers ont été invités à regagner la terre ferme. Et pour cause : plus personne n’avait le cœur aux vacances car une famille constituée de 23 membres avait fait vivre un véritable calvaire aux passagers et aux employés.

Lisa Bolitho, présente à bord du bateau avec son mari et leur enfant, a raconté au quotidien The Herald Sun que la famille s’en prenait surtout aux Australiens.

Ils étaient très violents, très agressifs.

Des scènes de violence extrême filmées à bord

Des individus ont été frappés, blessés par des bouteilles en verre. Tout était prétexte à provoquer des bagarres. Et ceux qui osaient se défendre étaient menacés par la famille qui affirmait vouloir les poignarder ou les jeter par-dessus bord. Ambiance.

Les gens faisaient sortir leurs enfants de la piscine, car ils pleuraient et avaient peur.

A raconté un second témoin au journal.

Un passager paniqué aurait même appelé son père en pleine nuit afin qu’il avertisse la police.

Beaucoup de personnes saignent, certains ont été frappés et sont inconscients.

Lui a-t-il dit suite à une énième scène de chaos.

Le capitaine du bateau, impuissant face à cette violence, aurait répondu aux passagers qui demandaient une réaction de sa part :

Que voulez-vous que je fasse ? Que je les jette à la mer ?

Finalement, celui-ci a décidé de s’arrêter à Eden, au sud-ouest de l’Australie, afin d’expulser du bateau les fauteurs de troubles.

Carnival Cruise Line, la compagnie à l’origine de cette terrible croisière, a ouvert une enquête interne. Elle souhaite indemniser tous les passagers malchanceux.