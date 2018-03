Bordeaux : un homme retrouvé mort au milieu de ses chats affamés

Drame de la solitude à Bordeaux ou un homme a été retrouvé mort à son domicile. Son décès remontait à plusieurs jours. Il était entouré de chats affamés.

Les chats auraient attaqué le corps

C’est un voisin qui a sonné l’alerte. Il s’inquiétait de ne plus avoir des nouvelles de cet habitant du quartier Saint-Augustin à Bordeaux depuis un long moment. Les policiers se sont donc présentés dimanche en fin d’après-midi. Faute de réponse, ils ont défoncé la porte expliquent nos collègues de Sud-Ouest.

A l’intérieur, tout est en désordre. Meubles renversés et excréments d’animaux partout. La victime est sur le sol, recroquevillée, quasi à l’état squelettique, en état de décomposition avancée. Le décédé, âgé de 58 ans, serait mort naturellement, depuis plusieurs jours, peut-être même des semaines selon les forces de l’ordre. Aucune trace d’effraction n’a été constatée. Une autopsie a été requise pour déterminer les causes du décès. Ancien médecin, l’homme souffrait d’une pathologie psychiatrique et vivait seul chez lui avec une dizaine de chats. Selon les forces de l’ordre, ceux-ci auraient attaqué le corps. Les animaux ont été confiés à la fourrière.