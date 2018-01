Bordeaux : Bernard Magrez, propriétaire du Château Pape Clément et de grands crus, agressé à son domicile

Bernard Magrez, propriétaire de plusieurs grands crus bordelais de renom, dont le prestigieux Château Pape Clément, a été victime d’une agression à son domicile dans le centre ville de Bordeaux. En effet, dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 janvier, le propriétaire viticole, âgé de 81 ans, a été attaqué par quatre ou cinq agresseurs, selon ses dires. Ils l’ont menacé avec un couteau, un tournevis et, selon les premiers éléments de l’enquête, une arme de poing.

Des montres et de l’argent dérobé

Les agresseurs ont fait irruption dans la grande bâtisse située en bordure de rue et ont surpris l’homme d’affaires. Très armés, ils ont maintenu de force Bernard Magrez et l’ont menacé pendant qu’ils fouillaient l’habitation. Ainsi, l’inventaire des biens volés était toujours en cours vendredi. Toutefois, les enquêteurs ont d’ores et déjà déclaré qu’ils sont repartis avec une collection de montres de grande valeur, de l’argent ainsi que des oeuvres d’art. En outre, les cambrioleurs se sont même enfuis avec la voiture personnelle de Bernard Magrez. Finalement, le sémillant octogénaire s’est libéré de ses liens tout seul vers 7h du matin. Il a ensuite prévenu la police.

Ce sont les enquêteurs de la division criminelle de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Bordeaux qui se sont vus confier les investigations. Quant aux experts du Service régional de l’identité judiciaire (SRIJ), ils procèdent depuis vendredi à de minutieux relevés de traces et indices pour tenter d’étayer la moindre piste.

Un homme d’affaire réputé

Connu dans toute la région pour sa passion, son énergie et son sens des affaires, Bernard Magrez est réputé pour travailler d’arrache-pied. Mais aussi pour se montrer exigeant avec ses équipes. En effet, le groupe Bernard Magrez est à la tête de nombreux vignobles de renom, dont le Château Pape Clément. De plus, il possède quarante châteaux en France et à travers le monde. Il a également créé un institut culturel qui porte son nom. Une réussite extraordinaire qui a fait de lui un millionnaire, qui pèse 600 millions d’euros.

Ainsi, les malfaiteurs, qui sont toujours activement recherchés, paraissaient bien renseignés sur l’homme d’affaires bordelais. Ils connaissaient son adresse et l’avaient vraisemblablement suivi au cours de ces derniers jours.