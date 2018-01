Béziers : le funérarium se trompe et présente le mauvais cadavre à la famille

Les faits se sont déroulés samedi 13 janvier 2018, au funérarium de Béziers. Deux sœurs qui s’apprêtaient à enterrer leur père ont eu la désagréable surprise de découvrir que la dépouille dans le cercueil était celle d’un inconnu. Les employés des pompes funèbres auraient échangé par erreur les deux morts au moment de la mise en bière.

Selon France Bleu Hérault, le choc a été d’autant plus important qu’il s’agissait bien du cercueil et du costume convenus. Cependant, le corps n’était pas celui de Gilbert Petit, mort le mardi 9 janvier, à l’âge de 86 ans.

Interviewée, la fille aînée du défunt a déclaré:

Mon père est arrivé le mercredi. Lorsque nous sommes arrivés le samedi matin, ils nous ont dit que mon père n’était pas prêt. Lorsque je suis rentrée dans le salon pour le dernier hommage, le cercueil et le capiton étaient bien ceux qui avaient été commandés pour mon père, mais un autre homme était dans le costume de mon père. Quinze minutes plus tard, ils ont ramené le cercueil avec mon père à l’intérieur. C’est déjà douloureux. Et voir quelqu’un d’autre dans le cercueil que l’on a choisi, c’est épouvantable.