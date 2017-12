Belgique : Une soirée libertine se termine en course à l’homme

L’histoire a débuté dans la nuit de vendredi à samedi lors d’une soirée libertine à Namur.

Tout avait bien commencé pour les deux couples, sur des “snaps” torrides et des photographies chaudes on peut y voir les quatre personnes, deux jeunes femmes et deux jeunes hommes âgés d’une vingtaine d’années seulement et adeptes de pluralité, échanger des baisers et des caresses pour satisfaire tous leurs désirs et envies.

Cette nuit-là est animée pour les quatre protagonistes par une très forte consommation de cocaïne et d’alcool.

Est-ce la raison du dérapage qui suivra ?

Samedi matin dernier, sur les coups de 9h00, tout dérape avec l’un des deux jeunes hommes qui décide de foncer avec son véhicule sur son “rival” de soirée. De fait, pendant l’échange sexuel, le chauffeur fou se serait ravisé et serait devenu très jaloux. Incontrôlable, il aurait alors décidé de poursuivre son rival en voiture et de le faucher avec celle-ci.

La victime blessée

Selon RTL.be, le magistrat de garde a saisi un juge d’instruction pour tentative de meurtre ayant entraîné 10 jours d’incapacité de travail. En effet, le “rival et future victime” a été blessée à l’un de ses deux genoux lors du télescopage avec la voiture bélier, avant de subir une nuée de coups par le conducteur jaloux. De plus, dans le véhicule se trouvait au moment des faits une autre personne. Les deux occupants ont d’ailleurs été arrêtés par la police.

A ce jour, aucune information n’est cependant donnée sur la deuxième personne présente dans le véhicule aux cotés du jeune homme jaloux, nous sommes en droit de nous poser cette question, ne serait-ce-t-il pas la compagne échangée durant cette soirée libertine ?