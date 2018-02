Belgique : Des Français voleurs de Playmobil appréhendés par la police

Pourquoi vouloir voler la caisse ? Un couple apparemment fan de Playmobil a tenté de dérober plusieurs caisses de jouets en Belgique. Ils ont finalement été arrêtés par la police après une course-poursuite à vive-allure.

Plusieurs boîtes de Playmobil dérobées

La responsable du magasin venait de finir de remplir les étalages quelques heures auparavant. Alors lorsqu’elle découvre plusieurs boîtes manquantes, elle repense à ce couple un peu étrange. Sur les coups de 15 heures, elle prend donc immédiatement contact avec la police de Saint-Ghislain.

Celle-ci avec la description des voleurs et de leur véhicule se lance donc dans une course-poursuite pour les rattraper. Ils les retrouvent finalement alors qu’ils sortent d’un autre magasin un peu plus loin. Pour tenter de s’échapper, le conducteur monte sur le trottoir, roule à contresens et brûle des feux rouges. Il s’immobilise finalement sur un terre-plein.

Appréhendés par les forces de l’ordre, les deux voleurs se révèlent être français. Le substitut du procureur du roi de Mons-Tournai, Frédéric Bariseau a pu donner un peu plus de détails.