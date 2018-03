Australie : Une femme retire son harnais et se jette de la Sydney Tower

Une femme s’est jetée dans le vide jeudi à la Sydney Tower en Australie sous le regard horrifié des autres visiteurs.

C’est l’un des plus beaux endroits pour admirer la ville de Sydney. La Sydney Tower aussi nommée Centerpoint Tower propose une vue à 360° aux visiteurs. Ils peuvent se promener sur une plateforme en étant attachés au bâtiment par des harnais. C’est là que s’est noué le drame ce jeudi. Une femme, a commencé à se comporter de façon étrange selon nos confrères du Sydney Morning Herald. Elle a menacé de se faire du mal et s’est beaucoup agitée. Puis, elle a retiré son harnais a sauté dans le vide.

Elle n’était bien sûr pas seule à ce moment-là. A ses côtés, sur la plateforme, se trouvaient une petite fille et un couple de personnes âgées. D’autres ont vu la scène de plus loin.

explique ainsi une jeune femme.

L’attraction a été fermée jusqu’à nouvel ordre, les touristes évacués et ceux qui travaillent dans le building ont été maintenus à distance.

Visitors to Sydney Tower's Skywalk have been left traumatised after witnessing the moments leading to a man's death. @ChrisReason7 #7News pic.twitter.com/Opoc9oY4ld

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) March 8, 2018