Un américain égorge son fils parce qu’il faisait trop de bruit pendant sa sieste

Chicago est la ville de Barack Obama mais elle n’échappe pas aux violences affreuses comme cette histoire. Un père de famille n’a pas apprécié d’être réveillé par les cris de son fils de deux ans alors qu’il faisait la sieste. Il lui a donc tranché la gorge avant de dissimuler le corps dans un sac poubelle.

Il tente ensuite de se suicider

Qu’a-t-il bien pu passer dans l’esprit de Rolando Ortiz, un habitant de Chicago de 37 ans mercredi 21 février ? Alors qu’il est à son domicile dans l’après-midi, il s’énerve peu à peu. En cause, son fils de deux ans qui fait trop de bruit et l’empêche de dormir. C’est alors que se produit l’impensable. Il attrape un couteau de cuisine, le maintient et lui coupe la gorge.

Quand il réalise ce qu’il vient de faire, il tente d’abord de se suicider en s’ouvrant les veines. Un essai “sans grande conviction” selon la police. Puis, il dissimule le corps de l’enfant dans un sac à dos rempli de vêtements. Il téléphone à sa femme mais sans réponse. Il se confesse finalement auprès de sa sœur. Des proches arrivent alors et découvrent le corps de l’enfant. Rolando Ortiz a ensuite été arrêté par le FBI alors qu’il tentait de fuir vers le Mexique. Le suspect a été interpellé et placé en détention provisoire. Il est accusé de meurtre et a reconnu les faits.