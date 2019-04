Alsace : Quand la SNCF “perd” une fillette de quatre ans

Alors qu’il devait récupérer sa fillette âgée de 4 ans à la gare de Strasbourg, un père de famille a découvert que celle-ci n’était plus à bord du train. C’est alors que les agents de la SNCF lui ont expliqué avoir “perdu” sa fille.

Nos confrères de France Bleu rapportent une mésaventure qu’aucun parent ne voudrait vivre. Dimanche 7 avril, Pascal Eschmann, un père de famille, se rend à la gare de Strasbourg afin de récupérer sa fille âgée de 4 ans. La mère de la fillette l’avait déposée dans le train quelques heures plus tôt. Les agents de la SNCF avaient pris le relais, via le service Junior et Cie. Mais si le train est bien arrivé à la gare de Strasbourg, la fillette ne se trouvait pas à son bord.

Un agent de la SNCF annonce alors au jeune papa :

On est désolé, on a que la valise, on a perdu votre fille.

On n’ose imaginer l’angoisse de ce père de famille. Mais que s’est-il passé ? Les agents de la SNCF ont fait descendre la fillette à la mauvaise gare, à Lorraine TGV plus précisément. L’alerte a immédiatement été donnée, et le papa a pu finalement retrouver sa fille… après 45 minutes de retard.

Une histoire que ce papa a également partagée sur son compte Facebook.

Une plainte déposée

Soulagé, Pascal Eschmann a toutefois décidé d’attaquer la SNCF. En effet, le jeune papa a déposé plainte ce lundi 8 avril, à la gendarmerie de Bischwiller (Bas-Rhin).

Interrogé par nos confrères de France Bleu, il a expliqué sa démarche :

La confiance n’est plus la même, ma plainte n’est pas pour moi spécialement. Il faut que la SNCF réagisse pour que ça n’arrive plus à ma fille, ni à aucun autre enfant.

Contactée par nos confrères de France Bleu, la SNCF a reconnu “une erreur”. Elle a cependant précisé avoir alerté les parents de la fillette, “mais que le père n’a peut-être pas eu connaissance de l’appel avant de rejoindre la gare de Strasbourg.”