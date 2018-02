Alpes-de-Haute-Provence : Une mère se filme en train de maltraiter son bébé pour se venger de son ex

Une jeune femme de 27 ans, résidant dans les Alpes-de-Haute-Provence, s’en est prise à son nourrisson âgé d’à peine 8 mois, ce mardi 30 janvier. Dans la vidéo envoyée sur le téléphone portable de son ancien compagnon, père de l’enfant, la principale suspecte tire les cheveux du petit garçon et le secoue violemment.

Elle menace de tuer son enfant pour faire du mal au père

Sidéré et choqué, le papa a immédiatement contacté la police afin qu’elle intervienne au domicile de son ex. D’autant plus qu’elle avait également menacé de tuer le bébé rapporte le journal La Provence.

D’après les informations de nos confrères de la presse locale, la jeune femme, placée en garde à vue, a avoué les faits. Elle a expliqué aux policiers de Manosque avoir agi de la sorte afin de se venger du père de l’enfant. Ce dernier a déposé plainte.

Déjà connue de la justice, la maman violente sera jugée en avril prochain. Elle a, en attendant, été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.

Le petit garçon, quant à lui, va bien.