Affaire Maëlys : La terrible lettre publiée par la maman de l’enfant après les aveux de Nordahl Lelandais

Cinq mois après la disparition de la fillette, Nordahl Lelandais a enfin avoué. Ce mercredi 14 février 2018, l’unique suspect dans l’affaire de la disparition de la petite Maëlys a déclaré avoir tué l’enfant dans la nuit du 26 au 27 août 2017. C’est au cours d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin que le drame s’est déroulé. L’assassin ayant simplement parlé de « meurtre involontaire ».

Dans un post publié sur Facebook le 14 février, la mère de Maëlys, Jennifer de Auraujo, s’adresse à sa petite fille qu’elle surnomme avec amour « mon poussin ». Elle rappelle combien elle l’aime :

La maman fait également part de sa culpabilité face au drame survenu il y a plusieurs mois maintenant :

Enfin, elle a choisi de s’adresser directement à Nordahl Lelandais :

Toi l’assassin de ma fille: Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison jusqu’à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Maëlys avait la vie devant elle tu nous l’as arrachée, on ne la verra plus jamais à cause de toi, je ne pourrai plus la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l’aime.