Affaire Maëlys : la soeur de Lelandais se livre sur son frère

Alexandra, la soeur de Nordahl Lelandais, s’est exprimée pour la première fois depuis le début de l’affaire Maëlys dans les colonnes du magazine France-Soir. Celle-ci affirme ainsi, comme son frère Sven Lelandais, ne pas avoir cru en sa culpabilité jusqu’à ses aveux le 14 février 2018.

Alexandra Lelandais explique qu’elle a pris connaissance de cette affaire à la télévision par hasard, alors qu’elle prenait l’apéro. Tout est ensuite arrivé très vite avec la révélation de la présence de son frère au mariage où la fillette a disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, puis de son implication dans l’affaire.

Le jour où c’est arrivé, je buvais l’apéro avec une amie. On voit la photo de la petite et je dis : ‘Tiens, c’est près de chez mes parents’. Le lendemain ma mère m’appelle, on discute de ça et elle me dit : ‘Ton frère était au mariage, il est entendu’. J’apprends peu après que notre maison est fouillée et que mon frère est placé en garde à vue.