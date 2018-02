Affaire Maëlys : un rappeur fait le buzz en écrivant une chanson pour la fillette

Petite chanson en hommage à Maëlys, écrite et chanté ce matin sous le coup de l'émotion. Je ne sais pas trop chanter, mais ça vient du plus profond de mon âme, car ce qu'il lui est arrivé, peut arriver à chacun de nous… paix à son âme et force à ses parents.MAËLYS SONGMone LakameProd by TNS

Publié par Mone Lakame sur vendredi 16 février 2018