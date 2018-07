Affaire Grégory : Le nouveau propriétaire de la maison des Villemin abat un drone qui tournait des images pour Netflix

L’affaire du « petit Grégory » connaît un nouveau rebondissement, étranger à l’enquête cette fois. Dans la soirée du mardi 24 juillet, un drone loué pour le tournage d’une série documentaire commandée par Netflix sur le meurtre de Grégory Villemin, survolait les alentours de la maison qu’habitait la famille de l’enfant, retrouvé pieds et mains liés dans la Vologne (Vosges) en 1984. L’appareil était autorisé à explorer la zone afin d’enregistrer quelques plans et des images d’illustration.

Mais la propriété située à Lépanges-sur-Vologne est désormais habitée par un nouvel occupant, qui n’a pas été ravi de cette intrusion. En effet, l’individu a abattu le drone à l’aide d’une carabine de type 22 long rifle, selon les informations recueillies par Europe 1 et Franceinfo. Une mesure radicale qui pourra certainement figurer dans la trame de la série préparée pour Netflix. Ce documentaire annoncé le 18 avril 2018 devrait retracer l’affaire non-élucidée et l’enquête sur le conflit familial qui entourent la découverte du corps du jeune Grégory, âgé de 4 ans au moment des faits.

Du côté de l’équipe de production, la perplexité l’emporte :

On avait toutes les autorisations naturellement. On était en accord avec la préfecture, la mairie, […] On a le droit de survoler une zone.