Adolescent poignardé lors d’une rixe à Paris: quatre jeunes en garde à vue

Les enquêteurs s’attachaient à établir le degré d’implication de ces quatre garçons d’une quinzaine d’années, dans cette brève mais violente bagarre qui a éclaté dans le XIe arrondissement de Paris, rue de la Roquette, connue pour sa vie nocturne animée le week-end.

Un autre jeune, interpellé samedi mais avant les faits suite à une première rixe, était lui aussi en garde à vue dimanche. Dans son cas, les enquêteurs cherchent à établir les éventuels liens entre les deux bagarres.

Les causes de la rixe mortelle restaient inconnues dimanche soir. L’adolescent de 15 ans, grièvement blessé à l’arme blanche et transporté en urgence à l’hôpital, est décédé peu après 21H00 (20H00 GMT) samedi soir.

Plusieurs témoins avaient souligné la rapidité avec laquelle le drame s’est noué.

Cinquante jeunes ont déferlé dans toute la rue. Deux groupes bien distincts se sont formés. Il y a eu des cris et de loin on a vu un gamin de 14-15 ans à terre. Il y a quelqu’un qui a essayé de faire un massage cardiaque et après les policiers ont bouclé le quartier. La bagarre a duré 2-3 minutes. Un policier (…) a dit qu’il avait été poignardé avec une lame de 30cm