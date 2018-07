Euromillions : 20 ans et déjà millionnaire

Le tirage de l’Euromillions qui a changé sa vie est celui du 19 juin dernier.

Un jour pas comme les autres

Ce jour-là, la résidente du Haut-Rhin validait une grille toute spéciale à Port-au-pied. Dans cette commune proche de Colmar, celle qui jouait depuis plus d’un an avec un espoir au fond du cœur, verrait bientôt son vœu le plus cher exaucé.

7 – 19 – 26 – 42 – 50, avec comme choix de chiffres-étoiles le 4 et le 9. Telle est la combinaison qui allait bouleverser la vie de cette célibataire, au point qu’il lui faudra du temps pour se manifester.

D’ailleurs, elle a remporté ce jackpot de 36 158 964 euros et 20 centimes le mois dernier. Mais l’information n’arrive que maintenant : la gagnante se veut discrète.

L’Euromillions ne changera pas sa vie

C’est du moins ce qu’affirme cette jeune femme. Une posture qui s’éloigne du plan qu’elle avait prévu en cas de chance inouïe à la loterie européenne. En effet, Le Parisien rapporte qu’elle était sa position initiale :

Quand je rêvais de gagner, je me disais: Si je gagne, je change tout et je quitte tout !

Confie-t-elle à nos confrères.

Avant de donner la teneur de ce qu’elle pense aujourd’hui, maintenant que son rêve est réalisé.

Mais maintenant, je me dis : Je ne change rien et je ne quitte rien.

Ainsi, l’Alsacienne, issue des classes moyennes, ne prévoit pas de chambouler son rythme de vie. Elle révèle son désir de conserver son emploi. Cependant, elle reconnait aussi cette envie de se donner entre un et trois ans pour définir ce qu’elle souhaite faire.

Plus jeune gagnante d’une telle somme à l’Euromillions

L’adage dit que “la chance sourit aux débutants”. Cependant, la jeunesse constituerait-elle un facteur supplémentaire à la bonne fortune ? Il semblerait que oui, du moins dans le cas de notre “adulescente” multi-millionnaire. Ou celui de ce garçon de 19 ans à l’époque, qui empochait cinq millions en 2013, dans sa ville du centre de la France.

Aussi, grâce à ce gain faramineux, l’Alsacienne devient la personne la moins âgée à avoir jamais touché pareil montant.

De plus, cette année, c’est la première fois qu’un Français remporte l’Euromillions. La célibataire, qui a “beaucoup pleuré” lorsqu’elle a réalisé sa chance, prend de fait un joli départ dans sa vie d’adulte.