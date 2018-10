Eugenie, la petite-fille d’Elizabeth II, se marie à Windsor

La princesse Eugenie, petite-fille de la reine Elizabeth II, a épousé vendredi son compagnon de longue date Jack Brooksbank, à Windsor, un mariage en grande pompe décrié pour son coût quelques mois après celui du prince Harry et Meghan Markle.

Souriants, Eugenie, 28 ans, et Jack Brooksbank, 32 ans, se sont dits “oui” et ont échangé les alliances dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, décorée de fleurs aux tonalités automnales.

C’est aussi là que s’était uni en mai le prince Harry, cousin de la mariée, avec l’ex-actrice américaine Meghan Markle, dans une effervescence médiatique mondiale.

Cicatrice

La mariée a été brièvement acclamée à son arrivée à la chapelle et conduite à l’autel par son père, le prince Andrew. Elle était vêtue d’une longue robe blanche signée par la maison de couture britannique Peter Pilotto et décolletée en V à l’avant comme à l’arrière, avec l’intention affichée de ne rien cacher d’une cicatrice héritée d’une opération de la scoliose subie à 12 ans.

Sur la tête, Eugenie arborait une tiare rehaussée d’une émeraude, prêtée par la reine – mais pas de voile.

Quelque 800 invités assistaient aux noces, dont une brochette de célébrités, arrivés sous de fortes bourrasques de vent soulevant les robes et faisant s’envoler les chapeaux. Parmi eux figuraient notamment l’actrice américaine Demi Moore, le chanteur britannique Robbie Williams ou les mannequins vedettes Kate Moss, Naomi Campbell et Cara Delevingne.

La famille royale britannique était presque au complet à la cérémonie, ponctuée de chants d’Andrea Bocelli, accompagné du Royal Philarmonic Orchestra. Seule absente notable, la duchesse de Cornouailles Camilla, épouse de l’héritier du trône Charles, en raison d’un engagement en Ecosse.

Tour en calèche

L’opulence des noces a été décriée dans des pétitions et la presse, en raison de frais de sécurité estimés à 2 millions de livres (2,3 millions d’euros), à la charge des contribuables alors que la princesse Eugenie d’York, fille cadette du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson, est neuvième dans l’ordre de succession à la couronne et n’effectue aucun engagement public.

La facture a été alourdie par la parade en calèche programmée par les nouveaux mariés dans les rues de Windsor après la cérémonie, comme Meghan et Harry en mai.

Autre similitude avec ce mariage très médiatisé: 1.200 membres du public ont été invités pour écouter une retransmission en direct de la cérémonie dans l’enceinte du château, dont des membres d’organisations caritatives, des enfants d’écoles locales et des membres du personnel de la maison royale.

A l’extérieur du château de Windsor, si des inconditionnels de la famille royale s’alignaient le long des rues, agitant des petits drapeaux aux couleurs de l’Union Jack, la foule était toutefois bien plus clairsemée que lors du mariage de Harry et Meghan qui avait attiré plus de 100.000 personnes.

“Je voulais faire partie de ce mariage et de la tradition parce que c’est aussi cela être Britannique”, a expliqué Kerry Evans, 54 ans, venue du Lincolnshire. “Je pensais que beaucoup de gens viendraient mais ce n’est pas le cas”, a-t-elle ajouté, interrogée par l’agence britannique Press Association.

Jack Brooksbank, un roturier en couple avec Eugenie depuis huit ans, aurait été serveur avant de diriger un très sélect club londonien, le Mahiki, selon la presse britannique. Il a rencontré Eugenie par l’intermédiaire d’amis à la station de ski de Verbier, en Suisse.

Il travaille actuellement pour la marque américaine de tequila haut de gamme Casamigos, fondée notamment par l’acteur américain George Clooney.